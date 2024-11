Spazionapoli.it - Vergogna a San Siro: parte il coro contro Napoli durante Inter-Lipsia

Leggi su Spazionapoli.it

Episodio vergognoso a Sanla gara di Champions Leagueun bruttissimo.La lottain questo campionato si sta rivelando davvero accesa per la vittoria del titolo. I due club si sono affrontati nella gara prima della sosta in un match terminato 1-1 con un’infinita scia di polemiche arbitrali. L’allenatore azzurro Conte ha infatti contestato un rigore concesso agli avversari (poi sbagliato da Calhanoglu), lamentandosi dle procollo Var che impediva alla tecnologia di inetrvenire per rimuovere il penalty. A queste affermazioni ha poi risposto anche il presidente dell’Marotta in un botta e risposta che è proseguito a lungo e potrebbe regalare altri colpi di scena.Tutto ciò rientra, chiaramente, in una dinamica di rivalità fra due squadre in lotta per uno stesso obiettivo e nel “pepe” che porta con sé un duello simile.