Una panchina rossa per le studentesse vittime della strage di Montreal

Unaper ledi Unastabilmente dedicata «alle 14del Politecnico didallee dagli studenti dell’Università Suor Orsola Benincasa». A Napoli , nel cuore dei Quartieri spagnoli, all’interno del Complesso di Santa Caterina da Siena, sede del Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa, la 25esima edizioneGiornata internazionale per l’eliminazioneviolenza contro le donne è stata l’occasione per una dedica speciale e soprattutto permanente alle donnedi una delle stragi più brutali degli ultimi anni. Quella del 6 dicembre 1989, quando in Canada, nel Politecnico di, lo studente canadese Marc Lépine sparò a 28 donne, uccidendone 14, e poi si suicidò.