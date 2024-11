Liberoquotidiano.it - Ucraina: Picierno, 'Kiev va sostenuta militarmente'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Già nei giorni scorsi abbiamo ribadito il nostro sostegno incondizionato all'contro la vile e criminale aggressione russa che ha sempre avuto i caratteri di un conflitto non solo regionale. Abbiamo denunciato in quest'aula per primi le saldature tra Mosca e Teheran, per primi abbiamo ribadito con forza che l'attacco aera un attacco all'Europa e i suoi valori e l'invio dei soldati del regime coreano inrappresenta l'escalation di questo asse del terrore globale". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina, intervenendo in plenaria a Strasburgo. "Anche per questo occorre incrementare l'intensità della nostra azione diplomatica di deterrenza, aumentare la pressione sulle sanzioni, vigilare sul loro aggiramento, chiudere i canali economici che finanziano la propaganda e la disinformazione nei nostri Paesi.