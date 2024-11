Ilrestodelcarlino.it - The Begin vola "Ma io chiedo sempre di più"

Terzo successo di fila per la TheAncona, il quarto nelle prime sei partite di campionato. Non male per una neopromossa, al momento quarta in classifica. Il punto dopo la vittoria al tie-break ottenuta domenica scorsa contro il Brugherio è di coach Dore Della Lunga: "Non avrei mai pensato di vincerne quattro sulle prime sei – attacca il coach –. Di questo sono contento, in un campionato nuovo, con una squadra nuova, in un palas nuovo, riuscire a partire subito così, nel gruppone, lo speravo, ma lo immaginavo difficile. I risultati arrivano, invece, e ce li teniamo stretti". Poi ci sono gli aspetti da migliorare: "Continuo a non essere contento del gioco espresso della squadra, e sono l’allenatore, dunque il primo responsabile sono io. Non vedo quella fluidità di gioco che mi piacerebbe vedere, a prescindere dal livello a cui si può arrivare.