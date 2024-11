Ilrestodelcarlino.it - Sgominata banda dei furti in casa: 19 colpi in 8 gironi per 400mila euro di bottino

Modena, 26 novembre 2024 – Importante operazione della squadra mobile di Modena, in collaborazione con la polizia locale che ha portato all’arresto - su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP bentivoglio su richiesta del pm Amara - di due albanesi residenti uno a Modena e uno a Reggio Emilia. Persone di cui uno clandestino con precedenti specifici. I, 19 in tutto sono stati effettuati tra il Modena, Sassuolo, Carpi, Bomporto, Campogalliano, Casinalbo, Formigine e Reggio Emilia, nei pressi del centro, così pure a Bologna. Ivenivano messi a segno dalle 17 alle 22, con l'utilizzo di un'auto intestata ad un prestanome. Sequestrata parte della reva, che sarà riconsegnata ai legittimi proprietari. Uno dei due indagati, all'atto dell'esecuzione del fermo, è risultato irregolare sul territorio nazionale; è stato rintracciato nel comune di Rubiera (Re) ed è risultato altresì destinatario di un ordine di esecuzione per una pena detentiva ad anni 1 e mesi 1 di reclusione per il reato di lesioni.