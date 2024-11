Oasport.it - Sci di fondo, un bagliore all’orizzonte dell’Italia maschile del 2024-25. Sarà una nuova alba azzurra?

Finalmente si vede qualcosa di nuovo nell’Italia dello sci di. O meglio, qualcuno di nuovo. Si tratta di Elia Barp, classe 2002 che lo scorso anno ha saputo riaccendere l’entusiasmo di tanti appassionati grazie ad alcune fiammate. Forse sono apparse anche più luminose di quanto non fossero in realtà, ma nel buio pesto è inevitabile come qualsiasi luce risalti in maniera marcata.È forse arrivato il giovane azzurro in grado di emergere nel massimo circuito, come tanti coetanei di altre nazioni stanno facendo? Si spera di sì, ma solo i campi di gara potranno dare un responso in merito. Di sicuro, fra gli addetti ai lavori, si parla di Barp con toni entusiastici sin da quando era un giovane teenager. C’è chi lo considera in grado di diventare un big. Previsione azzardata, ma non utopica.