PS5, Sony sta per lanciare diversi accessori in una nuova versione, rivela un leak

Il celeberrimoer billbil-kun ha affermato cheInteractive Entertainment è in procinto diuna serie didi PS5 contraddistinti da unacolorazione rispetto a quella già in commercio, dove tra questi troviamo anche un DualSense Edge nero.Grazie al nuovodell’insider scopriamo infatti che in quel del colosso giapponese hanno intenzione di immettere sul mercato l’Edge, le cuffie wireless Pulse Elite e gli auricolari wireless Pulse Explore con la colorazione nera, andando in questo modo ad affiancarli alla classicabianca attualmente in commercio.L’inarrestabile dataminer billbil-kun ha affermato che si aspetta che questalinea diPS5 in colorazione nera venga annunciata prima di Natale, ragion per cui in concomitanza con il 30esimo anniversario di PlayStation in programma il 3 Dicembre 2024.