Lanazione.it - Peccioli, un 2024 speciale. Una serata per festeggiare

Leggi su Lanazione.it

Perilche sta per concludersi è stato un anno da non dimenticare. Dalla vittoria al Borgo dei Borghi del marzo scorso all’assegnazione del premio Etico Ethical Award del 21 novembre scorso. Una serie di riconoscimenti per il percorso svolto che ora il Sistemavuole condividere con i cittadini. L’occasione per unirsi, raccontarsi e celebrare questo momento ci sarà il 29 novembre a partire dalle 21 alla Galleria dei Giganti. "Etica di un successo: il percorso diper l’ambiente e il benessere sociale" è il titolo di un appuntamento che vedrà raccontare, in dieci tappe, i momenti salienti del percorso del Sistema. Il clou della, poi, ci sarà alle 21.30 con un graditissimo ritorno, a pochi mesi dallo spettacolo "Vado a vivere con me" che l’ha visto sul palco di 11 Lune, di Jonathan Canini.