Pagelle Young Boys-Atalanta 1-6 voti e tabellino Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Lecon ie ildi1-6, match valido per la quinta giornata della prima fase della. Altra grandissima notte europea per la Dea, che ottiene la terza vittoria in altrettante trasferte fuori dall’Italia e mantiene l’imbattibilità in. Mattatore totale Charles de Ketelaere, che con due gol e tre assist trascina i nerazzurri così come Mateo Retegui che prosegue con la sua stagione da record a livello realizzativo. Di seguito i nostriai protagonisti della sfida.: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE1-6,: von Ballmoos 5, Bloom 4.5, Camara 4, Lauper 4, Hadjam 4.5 (78? Hathekame sv), Niasse 5, Ugrinic 5.5, Lakomy 5 (46? Males 5.