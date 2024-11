Bergamonews.it - Oriocenter, Centro Commerciale più amato dagli italiani e Mall delle ‘prime volte’

Anche quest’annosi riconferma al primo posto dei centri commerciali più attrattivi d’Italia, mantenendo saldo il primato che ormai gli viene riconosciuto da diversi anni dall’Osservatorio Non Food di GS1 Italy, grazie al TradeLab Shopping Index. Un primato prestigioso che premia ilper la sua capacità unica di attrarre visitatori e posizionarsi come punto di riferimento per lo shopping in Italia.Questo, però, è solo uno dei tanti traguardi raggiunti dain 26 anni di storia: esso, infatti, non è soltanto il regno dello shopping o un luogo dove andare in famiglia o con gli amici a rilassarsi in uno dei 57 punti bar e ristoranti presenti nelle due Food Court al suo interno o nelle 14 sale cinema . ma è molto di più!Fin dal giorno della sua apertura, il 24 novembre di 26 anni fa,è stato sede di importanti iniziative sociali, eventi letterari e musicali, mostre e conferenze.