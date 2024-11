Oasport.it - Non ci saranno italiani alle Next Gen ATP Finals: prima volta senza azzurri, noti i primi qualificati

LeGen ATPsono l’evento di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 20 dell’annata agonistica: si tratta in sostanza dell’equivalente delle ATPvinte da Jannik Sinner poche settimane fa a Torino, ma riservate ai giovani emergenti del circuito. L’appuntamento sarà sul cemento di Jeddah (Arabia Saudita) dal 18 al 22 dicembre, quando nei fatti gli atleti di rango staranno già pensando alla nuova stagione (gli Australian Open scatteranno il 12 gennaio).All’evento si sono già ufficialmenteil francese Arthur Fils (2.355 punti in stagione, numero 20 del mondo), lo statunitense Alex Michelsen (1.245, 41mo), il ceco Jakub Mensik (1.136, 48mo) e il cinese Juncheng Shang (1.115, 50mo). Questi nomi sono già stati comunicati dall’ATP, ma la loro effettiva preè ancora da confermare: potrebbero decidere di dare forfait proprio per concentrarsi sul nuovo anno.