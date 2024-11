Ilgiorno.it - "No al Carosello extra-large". Comitato chiede aiuto alla Regione

"Tutelate la comunità, bocciate l’espansione". Appello del"Basta ampliamento centri commerciali" di Carugate al Pirellone "per fare quadrato contro il". Gli attivisti, fra i quali Legambiente Adda-Martesana, scrivonoquarta Commissione Attività produttive, ripercorrendo la lunga vicenda dello store fra progetti presentati e ritoccati e ora di nuovo in cammino da un annetto. Firma Claudio Sangalli, portavoce dei cittadini, che mette in evidenza "come gli ultimi numeri fissino la superficie di vendita aggiuntiva a 9mila 990 metri (lorda di 25mila), 10 meno del necessario perché l’operazione necessiti di un accordo di programma regionale per essere portata a termine. Ma Palazzo Lombardia dovrà esprimersi ugualmente nel merito". Da qui la decisione della base di far sentire ancora una volta la propria voce a Milano, che ai tempi della giunta Maroni, una decina di anni fa, aveva già respinto il raddoppio.