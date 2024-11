Terzotemponapoli.com - Napoli, Lukaku e le situazioni opposte di Lobotka e Simeone

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildi Conte primo in classifica: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “C’è un’altra sensazione diffusa: senzailsi abbassa troppo e finisce per soffrire, un po’ come capitato nel finale contro la Roma che ha attaccato sfiorando il pareggio. Il bicchiere, dunque, è mezzo pieno, ma va riempito ed è stato lo stesso Conte ad evidenziarlo nel post partita: « Dovevamo segnare di più » , ha spiegato l’allenatore evidenziando il prossimo step da raggiungere”.‘Robotka’Il, ‘quel bacio’ di Spalletti e la stioma di Antonio Conte: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport su Stanislav. “Giocatore completo, incisivo in entrambe le fasi, regista di enorme intelligenza che a 30 anni è nel pieno della maturità e sempre sul taccuino di grandi club come il Barça.