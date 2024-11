Ilnapolista.it - Napoli, De Laurentiis e Manna sondano l’attaccante dello Spezia Esposito (Tmw)

Ilha avviato un sondaggio per Francesco Pio, l’ultimo dei fratelli Salvatore e Sebastiano.sta disputando un ottimo inizio di campionato con loe ha attirato le sirene di diversi club. Ricordiamo che Pioè di proprietà dell’Inter., sondaggio per Pio, attaccanteTuttomercatoweb scrive:Perdi proprietà dell’Inter c’è stato un sondaggio del. A scendere in campo direttamente il presidente Dee il dscon l’agente Mario Giuffredi. Il giovane si è messo in evidenza con gol e prestazioni di grande rilievo. Inevitabile attirare l’attenzione della Serie A. Sorride l’Inter che tiene d’occhio il suo talento. E si accende il mercato con ilche ci prova seriamente. Piopuò rappresentare un investimento per il futuro.