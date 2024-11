Lanazione.it - Muore a 30 anni, terribile scontro frontale. Una famiglia nell’altra auto: tutti in codice rosso

Passignano sul Trasimeno (Perugia), 26 novembre 2024 – Unoviolento che non le ha lasciato scampo. Ha perso la vita sul colpo una giovane donna di 30di origini marocchine, residente a Perugia, che intorno alle 20:30 viaggiava a bordo della sualungo la via principale di Passignano diretta verso Perugia. All’altezza dello svincolo della darsena dove si trova il porticciolo, la 30enne potrebbe aver perso il controllo del mezzo finendocorsia dove viaggiava una Lancia Prisma grigia con a bordo tre persone. L’urto è stato molto violento, la berlina vecchio modello è stata letteralmente schiacciata tra la corsia (direzione Passignano) e il muro di pietra che costeggia la ferrovia. Le parti anteriori delle duepraticamente irriconoscibili. Immediata la richiesta di aiuto, partita dai tanti passanti che a quell’ora transitavano sulla via principale.