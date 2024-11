Ilgiorno.it - Monguzzo, consegne di droga a domicilio: arrestato in flagranza

(Como), 26 novembre 2024 – Finita la carcerazione per l’ultima condanna di, aveva ripreso la sua attività di. Alla guida di una Nissan, nella zona dell’Erbese, da sempre suo luogo di dimora non ostante non abbia una residenza. Mustafa Boumaaza, marocchino di 36 anni, è statoieri dalla Squadra Mobile di Como, che lo aveva giàun anno fa e due anni fa. I poliziotti, hanno osservato alcuni movimenti di clienti che si avvicinavano all’auto, fermandoli per avere un riscontro di quanto appena avvenuto: l’acquisto di dosi di cocaina, che veniva consegnata dallo stesso Boumaaza nei luoghi man mano concordati. L’auto su cui viaggiava è stata quindi avvicinata mentre entrava in una strada a fondo cieco, e perquisita. Sono stati trovati doversi involucri, contenenti una decina di involucri di cocaina, alcuni addosso e altri nel cassettino dell’auto, oltre al telefono utilizzato per contattare i tossicodipendenti e 300 euro in contanti.