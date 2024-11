Tpi.it - Massimo Giletti: “Ho un video in cui un calciatore del Milan o dell’Inter aggredisce una ragazza”

: “Undelha aggredito una”Un notodi una delle due squadre dio si sarebbe reso protagonista di un episodio gravissimo, aggredendo una: è quanto ha rivelatonel corso del programma Lo stato delle cose, in onda su Rai 3 nella serata di lunedì 25 novembre.Nel corso della trasmissione, infatti, il giornalista e conduttore ha rivelato di aver ricevuto unin cui il giocatore delcolpisce con violenza unanel privé di un noto locale della città.“Si vede tutto” ha affermato, che poi ha aggiunto: “Hanno mandato unalla nostra redazione, si vede tutto e le cose non sono confutabili. Si tratta di unfamosissimo, era in stato confusionale”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lo stato delle cose (@lostatodellecoserai), che ha spiegato di aver deciso insieme alla Rai di non mandare il filmato, poi racconta: “Ho visto un famosissimo giocatore di una delle due squadre dio colpire in modo violento una