Oasport.it - LIVE Slovan Bratislava-Milan 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: salva Pavlovic a porta vuota su Strelec

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Nuova discesa di Theo da sinistra, tutto rintanato in difesa loallontana.18? Terzo angolo per il, un nulla di fatto.17? Un’occasione per uno quindi negli ultimi due minuti, le prime due grandi opportunità del match.16? Risposta dele di Pulisic, che trova la risposta di Takac.15?sbilanciato per la prima volta, trovatodavanti a Maignan, lo slovacco supera il portiere ma compie un MIRACOLOche in estirada mette in angolo. Che rischio!!14? Ci prova senza successo anche Rijnders, poi nuovo traversone di Chukwueze che termina però sul fondo.13? Cross di Chukwueze che trova una deviazione e depista Abraham, secondo corner!13? Ne scaturisce un tiro di Calabria. Possesso palla sempre del.12? Okafor trova Hernandez in area, primo angolo per ile del match.