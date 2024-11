Inter-news.it - LIVE Inter-Lipsia Primavera 1-1: Spinacce pareggia su rigore

L’è pronta a scendere in campo per la quinta giornata di UEFA Youth League contro il. La squadra di Andrea Zanchetta ha vinto per ora quattro partite su quattro. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14.30. Si gioca al Konami Youth Development Centre.1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPtira con il piattone verso il palo destro del portiere e segna. Pareggio nerazzurro!48?EEEEEEEEEEEEE46? CALCIO DIPER L’!15.35 RICOMINCIA LA PARTITA!Il primo tempo finisce con il risultato di 0-1. Segna Bulland dentro l’area piccola ed è meritato il vantaggio dei tedeschi, che stanno giocando molto bene. I nerazzurri hanno creato diverse occasioni da gol, ma hanno sprecato soprattutto con Venturini e