Movieplayer.it - Libera, Lunetta Savino e Matteo Martari: "La nostra è una serie sulle seconde possibilità"

Leggi su Movieplayer.it

Una donna in un mondo di uomini: i protagonisti della fiction Rai raccontano i temi della storia. Ogni martedì su Rai1. Ogni martedì su Rai1 possiamo tornare nel mondo dila giudice interpretata dache, dopo Studio Battaglia passa dall'altra parte della barricata del tribunale. Una palermitana trapiantata a Trieste insieme alla sorella, che ha cercato di ambientarsi e fare propria la cultura del luogo, pur non dimenticando le proprie origini. Per provare a capire meglio i personaggi, ne abbiamo parlato con gli interpreti protagonisti., intervista ae Gioele Dix Partendo dalla protagonista della fiction Rai, data la lunga e variegata carriera di, che cosa le ha fatto dire di sì .