LibanoBorrell | Israele approvi accordo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.50 "Dobbiamo raggiungere l'per il cessate il fuoco oggi: non ci sono più scuse per rinviare.Altrimenti il Libano crollerà. Spero che oggi il governo Netanyahu approverà l'di Stati Uniti e Francia. Basta con ulteriori richieste". Così l'Alto rappresentante Ue, Borrell, parlando con i giornalisti a margine del G7 Esteri di Fiuggi. Sul mandato d'arresto della Corte dell'Aia per Netanyahu, "Chiedo agli Stati Ue di rispettare gli obblighi. Non si può applaudire quando va contro Putin e tacere quando va contro Netanyahu".