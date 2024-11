Kvaratskhelia nessun dubbio dalla Georgia | perché ha reagito così dopo il cambio

Leggi su Spazionapoli.it

Ha fatto discutere la reazione aldinella partita di ieri fra Napoli e Roma:svelano cos’è accaduto di preciso.Il Napoli ha batutto per 1-0 la Roma, aumentando l’entusiasmo nella piazza in ottica Scudetto. Tutto bello e positivo, con un piccolo neo riguardante Khvicha. Ilno ha regalato nella partita di ieri forse una delle prestazioni più deludenti dal suo arrivo a Napoli, con diversi appoggi sbagliati e un incredibile gol mangiato a pochi passiporta all’inizio della gara.A tutto ciò, si aggiunge la sostituzione di Conte al minuto 67? a cui il calciatore hain modo non esattamente entusiasta. Questo ha scatenato le discussioni fra tifosi e addetti ai lavori: tanti sono coloro che addirittura reclamano la titolarità di Neres al suo posto.