Inter-news.it - Inter-Lipsia, le probabili formazioni per la 5ª giornata di Champions League

si giocherà oggi alle 21 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, Milano: queste leper la partita di oggi, valida per la quintadiCASA – Simone Inzaghi continua a puntare sulle rotazioni per mantenere alta la freschezza e l’efficienza della sua squadra, anche in una fase cruciale della stagione. Stasera, contro il, l’scenderà in campo con ben otto cambi rispetto la formazione vista contro il Verona. Tra le novità più significative c’è il rientro dal primo minuto di Hakan Calhanoglu. La sua presenza rappresenta una garanzia per la costruzione del gioco dell’, fondamentale anche in un match delicato come quello di stasera. Gli unici tre giocatori confermati rispetto alla partita di sabato saranno il portiere Yann Sommer, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.