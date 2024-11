Iodonna.it - In questi giorni, oltre il Black Friday c'è di più

Leggi su Iodonna.it

C’è sempre (e c’è ancora) una prima volta. Anche per una top model navigata come Kate Moss. E la sua nuova prima volta, in questo caso, è nelle vesti di designer per il colosso del Gruppo Inditex. Per la serie, da Zara il2024 passa (quasi) in secondo piano, alla luce della fashion collab più chiacchierata di stagione. Da quando è stata annunciata, la prima capsule di Kate Moss per Zara è stata al centro dei discorsi di fashioniste, fan e addetti ai lavori. Kate Moss compie 50 anni: i migliori 10 look di un’icona fashion senza compromessi X Leggi anche › La moda gioca d’anticipo e con gli sconti2024 è già tempo di regali di Natale Ma l’attesa è finita e, dopo l’annuncio di alcune settimane fa, Zara svela le foto della prima collezione con Kate Moss e lancia il conto alla rovescia per il debutto della capsule firmata dalla modella britannica.