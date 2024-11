Ilfattoquotidiano.it - Il fronte anti-Gravina prova a sabotare la sua (scontata) rielezione: il ruolo di Giuliano Amato dopo il silenzio della Procura Figc

Da una parte la possibile discesa in campo di Alessandro Del Piero, grande nome che ha già acceso l’entusiasmo di giornali e tifosi. Dall’altra una serie di atti formali per costringere la FederCalcio e il suo presidente a fare i conti con l’inchiesta che lo riguarda. È la manovra a tenaglia, quasi un accerchiamento, nei confronti di Gabrielein vista delle prossime elezioni del pallone. Una partita che potrebbe avere un giudice d’eccezione:, l’ex presidenteCorte Costituzionale, che fra le sue innumerevoli cariche vanta pure quella di Garante del codice di comportamento sportivo. È l’ultima trovata da parte delle opposizioni del pallone perre ad evitare ladi. Tutto infatti pare apparecchiato per la riconferma: ormai c’è anche la data, 3 febbraio, giorno per cui è stata convocata l’assemblea elettiva.