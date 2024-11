Gamberorosso.it - I 4 migliori Vermentino della Liguria scelti dal Gambero Rosso

Il vitigno, varietà semi-aromatica a bacca bianca, dalla penisola iberica si è diffuso in, in Corsica, in Sardegna e anche in Toscana. Una parentela non troppo remota ilsembra mostrarla con la malvasia, specie con quella dell’isola di Madeira da dove potrebbe essere poi approdato in Europa. Il vino che se ne ricava ha colore giallo con riflessi dorati e profumo ampio e fresco; è inoltre asciutto, rotondo, caldo e delicatamente aromatico, e riesce ad affinarsi in bottiglia. Insieme ai vitigni bosco e albarola, è alla base dello Sciacchettrà delle Cinque TerreQui ci concentriamo sulcoltivato in, uno dei vitigni più notiregione insieme al pigato e al rossese.Com'è noto lapresenta una conformazione del territorio molto particolare, con i vigneti che sono costruiti su terrazzamenti o a picco sul mare, per cui è molto difficile l’impiego di macchinari , con evidenti conseguenze a livelli di costi.