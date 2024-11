Gaeta.it - Fuoricittà_autunno di Pordenonelegge chiude con l’incontro di Matteo Bussola e il suo nuovo romanzo

Il ciclo di eventi di Fuoricittàautunno, organizzato nell'ambito di, si avvia verso la conclusione con un incontro di spicco dedicato alla letteratura contemporanea. Un'opportunità per gli appassionati di incontrare vis-à-vis uno dei principali esponenti del panorama narrativo italiano. L'evento è previsto per il 27 novembre e avrà come protagonista, noto per il suo carisma e la sua capacità di trattare temi profondi attraverso la narrazione.e il suo"La neve in fondo al mare"Il 27 novembre al Centro di Documentazione e Catalogazione dei Magredi di San Quirino,presenterà il suo ultimo, "La neve in fondo al mare", pubblicato da Einaudi nel 2024. Durante, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare l'autore in una conversazione informale guidata dalla giornalista Valentina Gasparet.