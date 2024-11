Ilgiorno.it - Corse saltate. Oggi l’incontro. Comuni-Regione

Ogni giorno è un giorno di passione per i pendolari che daial confine con la provincia pavese devono arrivare a Milano Famagosta. Autobus affollati e gente che resta a piedi sono problemi all’ordine del giorno. Se al mattino ad avere la peggio sono prevalentemente gli studenti che vedono spesso saltare lepreviste prima delle 7, non se la passano meglio i lavoratori che si vedono cancellare ledalle 7 alle 8 del mattino. E poi viaggiano in maniera disumana quando rientrano a casa la sera. Venerdì pomeriggio per rientrare neidel Sud Milanese (Noviglio, Casarile, Binasco, Rosate, Calvignasco, Bubbiano) sono stati costretti a viaggiare per chilometri stipati come delle sardine. Chi non ha avuto "il coraggio" di salire su pullman strapieni ha dovuto attendere lesuccessive.