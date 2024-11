Scuolalink.it - Concorso scuola PNRR3: regole, novità e rischi per i docenti preparati

Il 31 dicembre 2024 segnerà la fine della fase transitoria della riforma del reclutamento. Dal 2025 entrerà in vigore il sistema ordinario, che includerà il. Questo nuovo bando prevede l’eliminazione di requisiti come la laurea con 24 CFU e il diploma ITP. Leintrodotte nei precedenti concorsi PNRR1 e PNRR2 lasciano spazio ad ulteriori aggiornamenti normativi per il prossimo ciclo, che metterà a disposizione circa 19.000 posti, con dettagli ancora in attesa di conferma.: nuovee posti disponibili Ilintrodurràgià testate nel PNRR2, come il limite di candidati ammessi agli orali, fissato a tre volte il numero dei posti disponibili per ogni classe dio tipologia. Solo i candidati con un punteggio minimo di 70 potranno accedere all’orale, garantendo una selezione più ristretta.