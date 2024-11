Ilrestodelcarlino.it - Come tutelare la sanità dal crimine. Aggressioni a medici e infermieri: più controlli e un posto di polizia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non è più un luogo sicuro, il pronto soccorso (gli spazi all’interno degli ospedali). Tutti sono d’accordo: leal personale sanitario si moltiplicano e adesso è l’ora di agire. In un tavolo di confronto tra Ausl Romagna, pubblica amministrazione e sindacati il tema viene affrontato di petto. E alla fine emergono le misure concrete da prendere al più presto: ripristino deldiall’interno del pronto soccorso, ricorso alla vigilanza privata e aumento della videosorveglianza nelle pertinenze dell’ospedale (ipotizza la giunta forlivese). "C’è un aspetto di carattere strutturale in questo problema – sostengono i vertici di Ausl Romagna –, che riguarda la carenza di personale sanitario e i margini di manovra dell’Ausl Romagna quando si parla di sicurezza pubblica".