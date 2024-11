Amica.it - Come distinguere capi e accessori di lusso autentici: una guida pratica

Se fino a qualche anno fa il vintage suscitava poco interesse ed era considerato un feticcio da risparmiatori o collezionisti, oggi, anche grazie al suo sbarco sull’online, è un settore sempre più in crescita. Non solo per quanto riguarda l’abbigliamento di seconda mano, ma anche per la rivendita didi. Qui però il gioco si complica, perché oltre alla difficoltà di individuare quello che si sta cercando all’interno di una proposta sempre più ampia, si aggiunge anche quella di identificare eventuali articoli contraffatti. Le repliche di alta qualita?, note“superfakes”, sono realizzate per imitare i prodotti di, rendendo l’identificazione sempre piu? complessa per i consumatori.