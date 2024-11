Unlimitednews.it - Ciucci “13 mld e mezzo il valore aggiornato del Ponte sullo stretto”

ROMA (ITALPRESS) – “Le rilevazioni sismiche le abbiamo fatte, lo abbiamo detto tantissime volte, le torri non poggiano su faglie attive con potenziale sismogenetico. Ovviamente questi sono argomenti in cui non si finisce mai di studiare, di approfondire, di aggiornare, quindi continueremo per tutta la fase di progettazione e di costruzione, certi argomenti non si esauriscono mai”. Lo ha detto Pietro, amministratore delegatodi Messina Spa, a margine dell’evento “Ile l’impatto sociale, economico ed ambientale” promosso da Unioncamere.“Il progetto ha raggiunto un livello di maturità mai raggiunto in passato quindi dopo la grande rincorsa partita a giugno dello scorso anno abbiamo superato la situazione in cui il progetto era stato sospeso dal governo Monti – ha sottolineato-.