Cina: si prepara a lanciare razzo vettore Long March-12 Y1

Haikou, 26 nov – (Xinhua) – Il-12 Y1 dellaoggi e’ stato trasportato nella zona di lancio del sito di lancio spaziale commerciale di Hainan, nella provincia meridionale cinese di Hainan, secondo la Hainan International Commercial Aerospace Launch Co., Ltd. L’azienda ha annunciato che ilsara’ lanciato a tempo debito in un prossimo futuro. Il-12 e’ il primo veicolo di lancio a propellente liquido a nucleo singolo della, con un diametro di 3,8 metri. E’ dotato di una configurazione a due stadi alimentati da sei motori a ossigeno/kerosene liquidi. I lavori di costruzione del sito di Hainan sono iniziati nel luglio 2022, e il sito e’ ora il primo del Paese dedicato alle missioni commerciali. (Xin) Agenzia Xinhua