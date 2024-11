Tvzap.it - Ci lascia a 112 anni una vera leggenda

Leggi su Tvzap.it

“È morto anche lui”: cia 112una– L’uomo più vecchio del mondo, John Tinniswood, è morto all’età di 112nella casa di cura in cui viveva a Southport, nel nord-ovest dell’Inghilterra: a dare la notizia il Guinness World Records. ( dopo le foto)Leggi anche: Tragedia in autostrada, suv senza controllo si ribaltaLeggi anche: Maltempo, è morto un ragazzo: tragedia senza fineCia 112una“Si vive a lungo o si vive poco, e non ci si può fare molto al riguardo”, sentenziava con spirito britco John Tinniswood, che dall’aprile dell’anno scorso era diventato l’uomo più anziano del mondo dopo la scomparsa a 114di Juan Vicente Pérez Mora, venezuelano precedente detentore del record di longevità. ( dopo le foto)Leggi anche: Tragedia in parapendio, si schianta e muore a 57Leggi anche: Festeggia il compleanno, poi la tragedia: muore giovane di 26Cia 112una: morto John Tinniswood John Tinniswood era nato a Liverpool il 26 agosto 1912 ed è morto ieri, lunedì 25 novembre del 2024.