CALCIO GIORGIO POLACCO SARÀ AL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT 2024 FOTO

(DIRE) Roma, 18 nov. –, under 35 e partner di unadelle più importanti law firm americane specializzate in dirittodell’immigrazione,presente al,che si terrà a Roma il 19 e 20 novembre., esempio disuccesso italiano negli Stati Uniti, condividerà la suaesperienza e il suo lavoro a stretto contatto con talenti eprofessionisti del settore calcistico. Avvocato e partner di Arce Immigration Law,è unafigura chiave nel panorama dell’immigrazione globale, supportandoatleti, allenatori e club che desiderano espandersi nel mercatoamericano. Con ilin continua espansione negli Stati Unitie una crescente domanda di giocatori e tecnici internazionali, ilsuo lavoro si concentra nel fornire soluzioni personalizzate pernavigare il complesso sistema legale statunitense, garantendo uningresso sicuro e di successo per i suoi clienti, tra cui il“puma” Emerson, ex Roma e Juventus, che ha iniziato la suacarriera da allenatore negli Stati Uniti.