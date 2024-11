Thesocialpost.it - Ballando con le Stelle, Angelo Madonia parla dopo l’abbandono: “Scelta di rispetto per Federica e per il ballo”

rompe il silenziol’uscita dacon le. Con un lungo messaggio sui social, l’ex ballerino del programma di Milly Carlucci spiega i motivi della sua decisione.Leggi anche: “Lui al posto di”.con le, annuncio ufficiale sul nuovo maestro diPellegrini«Quando ho scelto di dedicarmi alla danza, l’ho fatto con amore e. Ora mi trovo in una situazione che va oltre la sfera professionale e coinvolge quella personale, mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi sta accanto».Il saluto aPellegriniringraziaPellegrini, sua partner nel programma, per il percorso straordinario che sta facendo. «Il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni. Questaè un atto diverso di lei, la mia categoria e il programma che mi ha dato tanto».