Ilfattoquotidiano.it - Aveva lo stomaco nel gluteo e nella gamba sinistra dopo un incidente, 47enne operato al Monaldi di Napoli

13 anni di sofferenza causati da un lombocele complesso, un uomo vittima di un gravestradale, ha finalmente risolto una grave difformità grazie a un innovativo intervento chirurgico eseguito presso l’Ospedaledi. L’uomo, che viveva con una grave difformità della parete addominale, come si leggenota dell’ospedale, era costretto a convivere con la completa fuoriuscita dell’intestino, spostatosi verso ile la.Nonostante diversi tentativi chirurgici in strutture ospedaliere di tutta Italia, il caso era stato più volte dichiarato inoperabile, lasciando l’uomo in una condizione che comprometteva gravemente la sua qualità di vita. A 47 anni, disperato, ha deciso di rivolgersi all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale, diretta dal dottor Diego Cuccurullo, esperto nel trattamento dei cosiddetti “disastri di parete”.