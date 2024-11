Lapresse.it - America Latina, migliaia di donne in corteo contro la violenza di genere

Leggi su Lapresse.it

diin tutti i Paesi dell’hanno marciato lunedì 25 novembre per commemorare la Giornata internazionale per l’eliminazione dellale.Imponenti manifestazioni si sono tenute a Città del Messico (Messico), Rio de Janeiro (Brasile), Santiago del Cile (Cile), Quito (Ecuador) e Caracas (Venezuela). Molteindossavano fazzoletti viola, diventati un simbolo del femminismo, e verdi per rappresentare le richieste di aborto legale, sicuro e gratuito.A Caracas, in Venezuela, folle disi sono radunate mentre marciavano per le strade, cantando e tenendo in alto striscioni. Gli organizzatori hanno chiamato la manifestazione “Butterfly Walk“, un riferimento alle tre sorelle Mirabal che hanno fatto campagnala dittatura di Rafael Leonidas Trujillo nella Repubblica Dominicana.