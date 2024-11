Ilrestodelcarlino.it - Aggressione baby gang a Modena: colpito alla testa un giovane medico

, 26 novembre 2024 –specializzando reggiano di 28 anni aggredito nella prima periferia di, nel quartiere ‘Buon Pastore’ da alcuni ragazzini, forse di una, econ una chiave inglese. E’ successo venerdì sera. A riportarlo è La Gazzetta di Reggio e diattraverso le parole della stessa vittima, Samuele Cantergiani (figlio di Gianluca, l'ex capogruppo del Pd in consiglio comunale a Reggio Emilia) che vive adopo aver conseguito la laurea in Medicina e aver intrapreso la strada della specializzazione. "Sono uscito per portare fuori la spazzatura - ha spiegato -. Ascoltavo musica con gli auricolari e, sovrappensiero sono passato di fianco a un gruppo di ragazzini. Ho notato che due di loro si erano messi a seguirmi e quando ho visto che mi stavano affiancando, mi sono girato per chieder loro se avessero bisogno.