Tg24.sky.it - Acqua razionata in Basilicata: cosa sta succedendo

Leggi su Tg24.sky.it

Da diverse settimane lasta affrontando una crisi idrica senza precedenti, che sta mettendo a dura 29 Comuni dello schema Basento-Camastra, tra cui il capoluogo di regione, Potenza, per un totale di circa 140 mila persone. I cittadini stanno facendo i conti con drastiche riduzioni dell'erogazione diche in alcuni casi superano le 30 ore consecutive. La situazione, aggravata da una stagione di scarse precipitazioni e dalla presenza infrastrutture obsolete, ha scatenato proteste davanti alla sede del Consiglio regionale a Potenza. Lunedì, in concomitanza con la seduta straordinaria dell'Assemblea sull'emergenza idrica, alcune centinaia di persone hanno nuovamente manifestato per denunciare la situazione in cui stanno vivendo. I cittadini hanno bloccato il traffico ed esposto striscioni e cartelloni di protesta in particolare contro la scelta di far convogliare l'del fiume Basento nella diga del Camastra (ormai prosciugata): dalle prime di ore di stamani l'del Basento, dopo la potabilizzazione.