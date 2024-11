Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2024 ore 08:45

DEL 25 NOVEMBREORE 08.35 FEDERICO DI LERNIABEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA FIRENZE, DOVE SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE TRA UNA VETTURA E UN PESANTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI ORTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SPRESTA ATTENZIONESUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA AURELIA E A24IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E AURELIASUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO MENTRE IN USCITA ABBIAMO CODE DA TOR CERVARA AL GRACODE A TRATTI SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EURCODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO VERSOCODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSIE SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA APRILIA A IL RACCORDO VERSODA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral