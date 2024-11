Linkiesta.it - Un concept restaurant nel palazzo dove visse il Bernini

Chissà se gli edifici hanno un’anima. Prendiamo ilstorico di via Mario de’ Fiori 98 a Roma,ha appena aperto La Ménagère, ilnato a Firenze nel 2015 e al suo primo step di espansione in Italia con in programma una seconda location sempre a Firenze, una a Milano e un obiettivo di crescita dai tredici milioni di euro di fatturato 2023 a venti milioni in tempi brevi. Nel Seicento, ci viveva Gian Lorenzo, scultore, urbanista, architetto, pittore, immenso protagonista del Barocco. Al piano terraora ci si accomoda per per prendersi un buon caffè, per appollaiarsi lungo il bancone del cocktail bar, per gustare il filetto alla Wellington o lo spaghetto aglio, olio, peperoncino, prezzemolo e bottarga tipici del brand, si dice ci fosse il suo atelier e che lui dall’alto tenesse d’occhio il lavoro dei garzoni di bottega.