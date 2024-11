Ilgiorno.it - Trezzano via dalla rete antimafia: "Usciamo da Avviso Pubblico ma non rinunciamo all’impegno"

Leggi su Ilgiorno.it

Polemiche sulla decisione del sindaco Giuseppe Morandi, sostenuta da Giunta e maggioranza, di non rinnovare l’adesione ad, una "di enti locali che si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", si presenta l’associazione sul sito. Una scelta contestata dall’opposizione che ha chiesto spiegazioni al primo cittadino per la scelta ritenuta "politica. I consiglieri del Pdlista Avs - il Ponte e dal movimento civicocon Sandra -, si sono battuti in consiglio comunale perché questo errore venisse corretto – afferma l’opposizione –. Ma c’è un muro di indifferenza e scarsa voglia di vedersi seduti, insieme, a gustarsi il sapore di un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, come sosteneva Borsellino.