Oasport.it - Sollevamento pesi, Antonino Pizzolato accusato di abusi ad una ragazza finlandese

, bronzo olimpico nelsia a Tokyo 2020 che a Parigi 2024, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è a processo come imputato a Trapani: l’azzurro èdi violenza sessuale di gruppo aggravata.Assieme a lui sono state accusate altre tre persone: la violenza sarebbe avvenuta nella città siciliana nell’estate del 2022, il 22 luglio, in un residence sul lungomare. Il processo, che si sta svolgendo con rito ordinario, è iniziato il 5 febbraio scorso.Nella giornata odierna è arrivata la testimonianza della vittima della presunta violenza, una 27, che ha parlato per quattro ore dinanzi ai giudici del tribunale siciliano: la giovane ha raccontato quanto accaduto quella sera, confermando di aver subito violenza dopo aver cercato di fermare gli imputati.