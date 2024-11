.com - Sanremo Giovani 2024, terza puntata, i sei artisti che si esibiscono

Torna domani sera in seconda serata, ecco i seiche siDopo aver già selezionato i primi 6 semifinalisti di, Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi, 6 nuovisono pronti a scendere in campo per conquistare, attraverso il meccanismo della sfida diretta, 3 posti per la semifinale didel 10 dicembre in onda in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio2.In questo terzo appuntamento, presentato da Alessandro Cattelan e in onda martedì 26 novembre in seconda serata dalla Sala A di via Asiago, dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2025 si confronteranno Alex Wyse con il brano Rockstar, Arianna Rozzo con J’adore, Bosnia con Vengo dal sud, Cosmonauti borghesi con Aurora tropicale, Giin con Tornare al mare, Nicol con Come mare.