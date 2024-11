Sport.quotidiano.net - Promozione Beverino tris nel derby, Don Bosco ko

Tra tanti pareggi nella decima giornata di, si distingue solamente il, vittorioso sui cugini del Don. Brutte sconfitte in trasferta per Tarros Sazanese e Magra Azzurri. Vallescrivia-Tarros 5-1 Marcatori: 5’ Spano, 14’ Fassone, 19’ Meloni, 33’ Petriccioli, 55’ Merialdo, 61’ Spadoni. Cinquina del Vallescrivia che liquida con semplicità la pratica Tarros. Il gol della bandiera lo sigla Petriccioli. San Desiderio-Forza e C. 1-1 Marcatori: 80’ Lissoufi, 90’ Casella. Il match si accende nel finale con il gol di Lissoufi e il pareggio di Casella Don1-3 Marcatori: 2’ Carlini, 37’ rig. Campagni, 47’ Lertola, 64’ Mozzachiodi Partenza sprint delche con Carlini approfitta di un’incomprensione avversaria. Al 37’ dal dischetto Campagni pareggia.