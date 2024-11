Posticipo Serie A, Venezia-Lecce 0-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.40 Importante colpo salvezza deldi Giampaolo che passa 1-0 a. Primo tempo intenso per i lagunari che dominano senza però trovare il gol.Oristanio è immarcabile, ma si divora due occasionissime. Al 38' punizione di Nicolussi-Caviglia per la 'capocciata' di Idzes che colpisce la traversa. Nella ripresa subito due gran parate di Falcone. Ilsi sbilancia e al 70' in contropiede passa ilcon Dorgu su assist di Gallo. Pohjanpalo da due passi manca il tap-in vincente, inutile il forcing finale dei veneti.