Oasport.it - Pallanuoto femminile, le migliori italiane della sesta giornata di A1. Arianna Gragnolati mostruosa

ITALIANISERIE A1Nicole Zanetta: ancora una partita da protagonista per l’atleta del Rapallo. Assieme alle veterane Marcialis e Bianconi è lei a trascinare le liguri nel super trionfo contro L’Ekipe Orizzonte Catania.: di gran lunga la migliore di questo turno. La SIS Roma cade sotto i colpi dell’attaccante classe 1996 che mette a segno sette delle dieci reti del Trieste.Eleonora Bianco: appena diciottenne, sfodera una partita super da tre reti per poter portare a casa assieme al Bogliasco il successo sull’Ancona.Vittoria Sbruzzi: altra performance eccellente per l’attaccante 2004 del Brizz Nuoto che contribuisce al trionfopropria squadra con tre reti contro la Lazio.