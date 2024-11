Ilnapolista.it - Non mi aspettavo i picci di Ranieri alla prima contrarietà arbitrale (piagnisteo mediatico su Lukaku)

Non midi(chesu)Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che rimane primo in classifica e respinge l’attacco di Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio. Quattro squadre in grande forma e che producono un ottimo gioco. La Roma è venuta al Maradona per chiudersi e prendersi un punticino ma in completa confusione tecnica e tattica. Il Napoli ha meritato la vittoria anche se ha prodotto pochissime vere occasioni da gol e se la traversa non ci avesse aiutato avrebbe potuto anche pareggiare la partita (cosa che sarebbe stata però ingiusta). Abbiamo fatto una grande pressione, possesso pe tanti calci d’angolo anche se c’è da osservare che nonostante il Napoli abbia una squadra con tanti centimetri e giocatori fisici sui tanti corner non siamo stati mai pericolosi.