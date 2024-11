Tuttivip.it - “Mi spiace ma è così”. Grande Fratello, annuncio di Javier e pubblico contrariato: “Stai sbagliando”

Nella quattordicesima puntata di un’edizione internazionale del, il concorrenteMartinez, noto pallavolista argentino, è stato tra quelli mandati in Tugurio. Durante una conversazione con Mariavittoria Minghetti,ha espresso chiaramente i suoi sentimenti, o meglio la loro assenza, verso Helena Prestes, modella brasiliana con cui si ipotizzava un possibile flirt. “Non credo di avere un trasporto nei suoi confronti”, ha ammesso, rivelando al contempo la sua preoccupazione per il modo in cui Helena potrebbe reagire a un eventuale rifiuto.Il dialogo con Mariavittoria ha permesso adi approfondire i suoi pensieri. Ha spiegato di apprezzare alcuni gesti affettuosi di Helena, ma di non sentire alcuna spinta a costruire qualcosa di più con lei. “Sono sicuro delle risposte che mi sto dando”, ha affermato, ribadendo la volontà di evitare situazioni ambigue o false speranze.